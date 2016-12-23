Свердловская ЖД объявила цену билетов на «Ласточку» с 1 января 2017 года

С 1 января 2017 стоимость проезда в электропоездах «Ласточка» по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил составит 260 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте СвЖД. Отмечается, что в Свердловской области тарифы проиндексированы на 4%. Так, стоимость проезда на «Ласточке» из Екатеринбурга до Каменска-Уральского составит 217 рублей, а до Кузино – 145 рублей.

Напомним, в начале декабря Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила новые предельные тарифы и плату за перевозку пассажиров и багажа пригородным железнодорожным транспортом общего пользования. Согласно документу, экономически обоснованный тариф на услуги ОАО «Свердловская пригородная компания» (основной акционер – ОАО «РЖД») поднимется с 2,951 рубля до 3,266 рубля за один пассажиро-километр, или на 10,6%.

Агентство новостей «Между строк»