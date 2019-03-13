Свердловская прокуратура проводит проверки из-за падения льда на детей в двух городах области

Сотрудники прокуратуры городов Верхняя Пышма и Кушва проверяют работу управляющих компаний после травмирования детей упавшим с крыш льдом, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, 12 марта в Среднеуральске с двухэтажного многоквартирного жилого дома по улице Дзержинского, 32 произошло падение льда на 10-летнюю девочку. Пострадавшая госпитализирована в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что указанный многоквартирный дом находится в управлении ООО «Управляющая компания «РЭМП — Среднеуральск». Прокуратура запросила у УК данные сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание жилого дома и уборку кровли от снега. В ДГКБ запрошены медицинские документы о состоянии здоровья девочки для оценки её травм в результате инцидента.

За два дня до этого, 10 марта, с двухэтажного многоквартирного жилого дома по адресу Магистральная, 15 в Кушве пласт снега упал на проходивших по тротуару возле дома трёхлетнюю девочку и её мать.

У ребёнка приехавшие врачи диагностировали ушиб левой голени и на месте оказали ей медицинскую помощь. Директор управляющей данным домом организации ООО «Уютный дом» был вызван в прокуратуру города для дачи объяснений. Прокуратура также запросила документы с целью установления ответственного за уборку кровли от снега.

По результатам проверочных мероприятий прокуратуры в отношении УК будут приняты меры.