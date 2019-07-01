Свердловская область заняла 57-е место в России по уровню доступности жилья

Свердловская область находится на 57-м месте в России по уровню доступности жилья, со ссылкой на данные Росстата и Центробанка пишет РИА Новости.

По подсчётам аналитиков, жителю Свердловской области надо копить 6,1 года, чтобы приобрести двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров, речь при этом идёт о минимальном сроке накопления. Средняя цена такого жилья составляет 3,6 млн рублей. Годом раньше в Свердловской области копить на подобную квартиру надо было чуть больше — 6,6 года. Свердловская область следует в рейтинге за Курганской областью, где на двухкомнатную квартиру можно накопить за шесть лет. Следом за Свердловской областью — Калининградская, где копить надо 6,2 года.

Регионами с самым доступным жильём стали Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где накопить на двухкомнатную квартиру можно за 1,4 года. Последнее место в рейтинге занял Севастополь, где копить придётся 11,3 года.