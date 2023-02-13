Свердловская область упала на одну строку в рейтинге регионов РФ по качеству жизни населения

Свердловская область опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни населения, несмотря на то, что в баллах этот показатель вырос с 59 до 61,3, следует из данных «РИА Рейтинг».

В тройке лидеров — Москва (82,9 балла), Санкт-Петербург (82,3) и Московская область (78). Эти регионы возглавляют рейтинг в течение многих лет и существенно опережают другие субъекты РФ. В первую десятку вошёл один регион Уральского федерального округа — ХМАО (63,5). Тюменская область на 16-м месте с 61,1 балла, ЯНАО занял 17-е место с 59 баллами.

Худшими субъектами РФ по качеству жизни стали Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область.

Ранее Свердловская область вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни населения, заняв 8-е место. В исследовании учитывались показатели качества жизни, состояние рынка труда, социально-экономическое положение, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и уровень приобщения жителей к здоровому образу жизни.