Свердловская область вошла в десятку лучших регионов России 

Свердловская область заняла восьмое место в списке лучших регионов России согласно рейтингу, составленному агентством РИА Рейтинг. В исследовании учитывались показатели качества жизни, состояние рынка труда, социально-экономическое положение, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и уровень приобщения жителей к здоровому образу жизни.

Первое место заняла Москва, набрав 83,6 балла из возможных 100, второе — Санкт-Петербург (81,7), третье — Московская область (73,1). На четвёртой позиции Татарстан (68,2), на пятой — Ханты-Мансийский автономный округ (64,1), на шестой — Ямало-Ненецкий автономный округ (62).

Свердловская область набрала 61,5 балла. На одну ступень выше разместилась Нижегородская область (61,6 балла). Девятое место досталось Самарской области (61 балл), на десятом — Тюменская область (59,5).

Последние 10 мест в рейтинге регионов РФ по итогам этого года заняли Хакасия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Калмыкия, Забайкалье, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тува, показавшая наименьшее значение в 21,5 балла.