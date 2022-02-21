Свердловская область примет беженцев из ДНР и ЛНР

Вице-губернатор Павел Креков заявил, что Свердловская область готова принять беженцев с Донбасса.

«Мы, как и многие субъекты РФ, готовы к приёму вынужденных переселенцев, которых с полным основанием можно назвать братьями и сёстрами и помочь в трудную минуту», — прокомментировал Павел Креков.

Сегодня по поручению губернатора Евгения Куйвашева заработала рабочая группа по подготовке к возможному приёму выходцев с востока Украины. К этому привлечены Минздрав, Минсоцполитики, Минобразования, рассказал Павел Креков.

«Жители области уже сейчас активно заявляют о готовности помочь в приёме. Мы готовим места размещения для них. Постараемся сделать так, чтобы они в прямом и переносном смысле слова обогрелись. Конечно, они будут обеспечены всей необходимой медицинской помощью. Особое внимание санитарной безопасности, в случае прибытия в Свердловскую область все они будут специально обследованы, в случае желания будут вакцинированы», — добавил вице-губернатор.

На период обследований дети из Донбасса станут учиться дистанционно, а потом будет организовано прямое обучение всех тех, кто в этом нуждается.

Ранее источник Znak.com рассказывал, что Свердловская область готовится принять 600 беженцев из ДНР и ЛНР. По последним данным, беженцев из Донбасса в Свердловской области разместят на базе санатория в городе Нижние Серги. Также будут использовать санаторий в Реже.