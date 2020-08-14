Свердловская область получит ещё 1 млрд рублей на коронавирусные компенсации больницам

По решению правительства Свердловская область получит больше 992,8 млн рублей дополнительно на обеспечение медицинских учреждений, сообщается на сайте кабмина.

Согласно постановлению, межбюджетный трансферт должен компенсировать расходы организаций в связи с коронавирусом.

«Из-за коронавируса объёмы оказываемой ими неотложной помощи и лечения в стационарах заметно выросли, поэтому потребовалось дополнительное финансирование. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства», — сообщается на сайте ведомства.

Всего на эти цели российским регионам выделяется больше 47,4 млрд рублей, это не первое перечисление средств из федерального бюджета для медицинских учреждений в регионах во время пандемии коронавируса. 4 августа заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, выступая на заседании Заксобрания, заявил, что в регион уже приходил 1 млрд рублей. При этом вице-губернатор отметил, что власти с большим трудом смогли дать деньги муниципальным больницам из-за статуса муниципальных. Таким образом он обосновывал присоединение горздрава Екатеринбурга к Минздраву.

В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По последним данным, всего в регионе за время пандемии заболели 22 943 человека, скончались 358 жителей Свердловской области.

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