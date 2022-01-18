Свердловчанам предлагают придумать название для штаб-квартиры сети креативных кластеров в Екатеринбурге. Автор лучшей идеи получит MacBook

В Свердловской области стартовал открытый конкурс на название нового креативного пространства на Вайнера, 16 в Екатеринбурге. В здании будет организована штаб-квартира сети креативных кластеров, создаваемых по всему региону.

О том, что в Свердловской области будет создана сеть креативных кластеров с центром в Екатеринбурге, стало известно в декабре 2021 года. С 2020 года в регионе идёт преобразование неиспользуемых территорий и заброшенных промзон в креативные кластеры — пространства для творчества музыкантов, художников, танцоров. В регионе уже существует три таких площадки: в Черноисточинске, Нижнем Тагиле и Сысерти. Арт-кластер в Екатеринбурге будет создан в историческом здании на улице Вайнера и станет штаб-квартирой сети.

«Площадка на улице Вайнера станет центром креативной жизни в Свердловской области. Мы ждём интересных идей с названиями, которые не только будут отражать миссию пространства, но и свяжут её с историей здания. Предложение-победитель конкурса станет основой для разработки айдентики, включая логотип и фирменный стиль, которые будут использоваться на сувенирной и печатной продукции пространства», — говорит директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Заявки принимаются до 21 января, а результаты будут объявлены 28 января. От одного человека принимается не более двух заявок. Свои идеи можно оставлять на сайте проекта, предварительно заполнив анкету. Также заявки можно направлять на почту rov@sofp.ru. Победитель конкурса получит ценный приз от организатора — ноутбук MacBook Air.

Организатором конкурса выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В жюри конкурса войдут представители областной и городской власти, СОФПП, представители СМИ, деловых и общественных объединений предпринимателей Свердловской области, эксперты, урбанисты.

Добавим, что Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выступает оператором проекта по созданию сети креативных кластеров. Идеолог проекта — Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Сейчас в здании на Вайнера, 16 идёт ремонт, который, по планам, завершится в мае 2022 года. Здесь появятся магазин с товарами местных ремесленников, студия звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры.