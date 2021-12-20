В Свердловской области появится сеть креативных кластеров 

В Свердловской области будет создана сеть креативных кластеров с центром в Екатеринбурге. Соответствующее соглашение сегодня, 20 декабря, подписали губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

С 2020 года в Свердловской области идёт преобразование неиспользуемых территорий и заброшенных промзон в креативные кластеры — пространства для творчества музыкантов, художников, танцоров. В регионе уже существует три таких площадки: в Черноисточинске, Нижнем Тагиле и Сысерти. Их создание стало возможно благодаря участию региона в федеральной программе Rurban Creative Lab Агентства стратегических инициатив. Арт-кластер в Екатеринбурге станет своего рода штаб-квартирой и объединит все творческие площадки региона в сеть.

«Регион у нас молодой, креативный. И у нас должно быть больше мест, где молодые люди, люди талантливые и увлечённые, могли бы себя проявить. Конечно, это серьёзный толчок к развитию креативных индустрий в целом. В области у нас уже созданы креативные кластеры. Например, это Сысерть, Черноисточинск. И своеобразной штаб-квартирой теперь станет площадка в Екатеринбурге, которую, надеюсь, мы откроем в мае», — сказал Евгений Куйвашев.



Алексей Орлов, Евгений Куйвашев и Валерий Пиличев рассказывают о планах по созданию кластера в Екатеринбурге



«В соответствии с поручением президента России сегодня особое внимание уделяется развитию креативных индустрий. У нас совместно с правительством области и с областным фондом поддержки предпринимательства родилась идея создания центра креативных индустрий в Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера. Это 2,5 тысячи квадратных метров. Мы ожидаем, что это место станет точкой притяжения креативно мыслящих людей», — сказал Алексей Орлов.

Уже весной 2022 года на главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — в здании торгового дома братьев Агафуровых появится новое арт-пространство, которое станет центром развития креативной индустрии области. На 2,5 тысячи квадратных метров разместят фронт-офисы креативных структур, региональный продюсерский медиацентр и шоурум креативных продуктов.

«Подписание сегодняшнего соглашения для области и города означает появление новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений, открытие комфортных современных городских пространств, возможность воплощения идей молодых учёных и свободу самовыражения для представителей творческих профессий. Площадка на Вайнера, 16 станет домом для креативных предпринимателей из различных отраслей: fashion, музыки, видео, живописи, IT и других направлений», — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Благодаря созданию арт-кластеров в Свердловской области развивается внутренний потенциал региона, появляются новые рабочие места, при этом сами площадки становятся пространством для коммуникации и самовыражения местных жителей.

Ещё одно креативное пространство в ближайшие 2-3 года появится на территории бывшей суконной фабрики в городе Арамиле. В 2021 году проект получил грант президентского Фонда поддержки культурных инициатив на создание музея шинели.