ЕВРАЗ вложит 10 млн рублей в создание креативного кластера в бывшем училище «Самородок» в Нижнем Тагиле

Сегодня в Нижнем Тагиле прошла презентация проекта по созданию нового креативного пространства в здании бывшего училища «Самородок» Нижнетагильского профессионального колледжа имени Н. А. Демидова. Проект будет реализован в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Rurban Creative Lab и при финансовой поддержке компании ЕВРАЗ. АН «Между строк» освещало это событие в онлайн-трансляции.

Новое арт-пространство станет местом сосредоточения творческих проектов креативной молодёжи, художников, ремесленников, здесь будут проходить важные арт-события. В сентябре в здании «Самородка» пройдёт выставка Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

«Свердловская область вошла в десятку регионов, которым Агентство стратегических инициатив поможет в создании креативных кластеров. В течение 2021 года мы откроем в регионе не менее трёх площадок в различных населённых пунктах. До конца года мы планируем создать и апробировать в Свердловской области ряд практик: начиная от нормативно-правовой документации до “коробочных решений” развития креативных индустрий в малых городах», — рассказала журналистам министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, новое креативное пространство в центре Нижнего Тагила станет местом притяжения выпускников творческих профессий. Кроме того, в качестве потенциальных участников кластера рассматриваются студия звукозаписи, школа IT-специалистов, центр современного искусства, Центр развития туризма.

«Почему мы направили 10 млн рублей в развитие креативного кластера в Нижнем Тагиле? Есть три важные причины. Во-первых, нам важно, чтобы люди хотели работать на ЕВРАЗ НТМК, любили город, в котором живут. Во-вторых, помогаем поднимать уровень культуры в городе. Новый креативный центр нам в этом поспособствует. И третье: Урал был и остаётся опорным краем державы, поэтому я считаю, что очень важно восстановить главную жемчужину нашего города — старый Демидовский завод-музей. Надеюсь, новый проект поможет нам, наконец, вдохнуть в него жизнь и сделать точкой притяжения для туристов из других городов, регионов и стран. Мы — за лучшее будущее наших городов», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В администрации города уверены, что создание подобных пространств позволит повысить туристическую привлекательность Нижнего Тагила. Проект будет реализован уже в 2021 году.