«Самородок» — версия Rurban Creative Lab. Нижний Тагил сегодня презентует федеральный проект по созданию уникальных креативных кластеров в регионе. Онлайн АН «Между строк»

Агентство новостей «Между строк» начинает онлайн-трансляцию с события, которое встряхнёт наш суровый рабочий городок и вдохнёт в него свежий воздух. Если говорить сначала о масштабном, то наша Свердловская область вошла в десятку регионов России, в которых Агентство стратегических инициатив (АСИ) поможет создавать креативные кластеры в рамках Rurban Creative Lab — всероссийской программы по преобразованию территорий бывших промзон и заброшенных зданий. Но что тагильчанам с этого? Так вот, в Нижнем Тагиле один из таких креативных кластеров появится на базе бывшего легендарного училища «Самородок» в самом центре города. Его территория будет переосмыслена и «перезагружена» до неузнаваемости.

Сегодня, 14 апреля, в Нижнем Тагиле на базе центра «Мой бизнес» состоится презентация всей масштабной программы Rurban Creative Lab с участием областной и городской власти, топ-менеджеров крупнейших градообразующих предприятий, представителей благотворительных фондов. Проект амбициозный и смелый, инициированный Министерством инвестиций и развития и лично министром Викторией Казаковой, реализуемый при плотном содействии с областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).

И именно сегодня мы узнаем, как всё это отразится на жизни Нижнего Тагила. Поэтому следите за сегодняшним историческим событием вместе с нами. Наши журналисты уже отправляются в центр «Мой бизнес», потом вместе с гостями отправятся посмотреть территорию будущего кластера и съездят в посёлок Черноисточинск в уже существующее креативное пространство — «АртРезиденцию».