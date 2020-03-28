«Свадьбу пришлось переносить дважды». В Нижнем Тагиле женихи и невесты отменяют свадьбы из-за коронавируса

В Свердловской области, как и во всей России, с сегодняшнего дня, 28 марта, до 5 апреля будут закрыты все учреждения общепита и развлекательные заведения. И хотя начало весны специалисты свадебной индустрии называют «мёртвым» сезоном, журналист АН «Между строк» выяснила, что на этой неделе как минимум три тагильские пары вынуждены были скорректировать планы из-за карантина.

Накануне Минюст России опубликовал постановление о том, что все выездные регистрации брака с 28 марта по 5 апреля должны быть отменены. ЗАГСам разрешается проводить церемонии с ограниченным числом гостей — в зале не должно одновременно находиться больше 10 человек (с учётом самих сотрудников ЗАГСа).

«У нас пока всё спокойно, свадеб немного и отмен пока не было. А те, кто всё же регистрируется, обещают привести только близких людей. Пары, у которых церемонии назначены на следующую пятницу, мы будем обзванивать и предупреждать об ограничениях», — прокомментировали АН «Между строк» в Тагилстроевском ЗАГСе.

Молодожёны София и Егор Балыбердины поженились 22 февраля, но свадебного торжества у них не было. Дату своего праздника супруги переносили уже дважды.

«В первый раз мы перенесли свадьбу с 22 февраля на 17 апреля по семейным обстоятельствам. Но и 17 апреля праздник тоже не состоится, потому что мои родители и большая часть родственников живут в Казахстане. А 16 марта стало известно, что границы с этой страной закрыты. Как и в первый раз, все организаторы с пониманием отнеслись к нашем переносам свадьбы, за что им огромное спасибо. Мы готовились к этому событию с октября, было вложено много сил и энергии, поэтому мы надеемся, что пусть и с третьего раза, но у нас всё получится», — рассказывает Софья Балыбердина.

Как нам рассказали представители event-индустрии, у которых отменились заказы, сегодня в Нижнем Тагиле пройдут две свадьбы в домашней обстановке, в кругу самых близких людей. Ведущий мероприятий Александр Дементьев также остался без работы на сегодняшний вечер — его клиенты отменили празднование серебряной свадьбы (25 лет в браке).

«Подготовка к мероприятию шла полным ходом: прописывали сценарий, интерактивы, были готовы фотографии, музыка. Но вчера около 17:00 клиенты позвонили и сказали, что ресторан, который был забронирован на этот день, закрывается. По условиям моего договора аванс за работу я не возвращаю, так что финансовые потери несут заказчики. Мне кажется, не совсем справедливо, что в каких-то регионах нет ограничений на проведение мероприятий, а в каких-то тотальный запрет. Я общаюсь с коллегами со всей России, и многие работают в эти выходные. Наши заказчики в панике, пары, у которых заказаны банкеты на апрель-май, начинают переживать. В целом ситуация пока не сильно сложная, но уже есть отмены у многих коллег. Рынок event-услуг сейчас в тяжёлом положении», — говорит Александр Дементьев.

А вот тагильский фотограф Ольга Шульга считает, что пока рано говорить о серьёзных экономических последствиях для специалистов event-индустрии. Если эпидемиологическая ситуация исправится до конца весны, большая часть ведущих, фотографов, операторов и организаторов не почувствует серьёзных проблем.

«Весенний период для event-специалистов изначально убыточный. И причин этому несколько, никак не связанных с карантином. Весной начинается Великий пост, в который церковь запрещает жениться. Даже если молодожёны не соблюдают эти правила, среди приглашённых гостей могут присутствовать верующие и постящиеся, и уже ради них молодожёны стараются выбирать даты после Великого поста. В этом году пост начался 2 марта и закончится 18 апреля, и у свадебных специалистов на данный момент больше всего записей на конец апреля. Если карантин не будет продлён, то для нашей сферы это будет не так болезненно. Если же его продлят, урон будет принесён тоже небольшой, потому что в мае не так много свадеб: здесь уже дело в суевериях, ведь считается, что те, кто поженился в мае, всю жизнь будут маяться. Если к лету ситуация исправится, то наш бизнес должен будет достаточно быстро восстановиться», — считает Ольга Шульга.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним читайте в онлайне АН «Между строк».