«Суровейший театр». Ксения Собчак высказалась о сходстве Бармалея с Гитлером в новом спектакле театра кукол Нижнего Тагила

Телеведущая и блогер Ксения Собчак высказалась по поводу смелого творческого решения постановщиков нового спектакля в театре кукол Нижнего Тагила: Бармалей в мюзикле «Айболит» очень похож на Адольфа Гитлера.

«Суровейший театр кукол! Боюсь спросить, в кого у них мог Буратино мутировать, например», — написала Собчак в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

Эскизы нового спектакля-мюзикла «Айболит» в Нижнетагильском театре кукол показали представителям СМИ сегодня. Над ним работает команда приглашённых постановщиков — режиссёр Сергей Ягодкин из Ульяновска и художник Михаил Кривенко из Магнитогорска. И журналисты обратили внимание на необычный образ Бармалея, который очень напоминает Гитлера.

В самом театре кукол отмечают, что постановщики хотели сделать образ узнаваемым и собирательным. Злодей сначала будет маленькой куклой, которая под конец «вырастет» в четырёхметрового надувного персонажа.

«Художественное решение, которое предложила наша команда, было продиктовано необходимостью поговорить с детьми о добре и зле с помощью ярких собирательных образов. Главный злодей у художника получился разный: в отдельных сценах кукла похожа на героя из игры “Майнкрафт”, в других — на огромного дракона. Персонаж, отдалённо напоминающий зрителям Гитлера, тоже появляется, но это проходные эпизоды, и мы не делаем на этом акцент! Мы понимаем, что сегодня отрицательная оценка этой исторической личности уже поставлена, поэтому отдалённое сходство некоторых образов нашего театрального злодея с историческим персонажем не вызовет ни у кого вопросов», — прокомментировала директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва.

Сергей Ягодкин и Михаил Кривенко — известные российские постановщики. Недавно они создали спектакль «Солнечный луч» в Театре кукол имени Образцова. Тагильский «Айболит» станет мюзиклом, работа над декорациями начнётся в феврале, а репетиции пройдут в августе. Премьера намечена на сентябрь.

Использование образа Гитлера в Нижнем Тагиле не так давно уже привлекало внимание общественности. Так, в День Победы 2019 года артисты Нижнетагильского цирка вывели на улицы города боевую конницу из 13 лошадей, клетку с «фашистами» и «пленённым Гитлером».