Сумма ущерба по делу братьев Магомедовых увеличилась до 11 млрд рублей

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы «Сумма» Зиявуддину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Им добавили два эпизода мошенничества, в результате сумма ущерба по делу увеличилась до 11 миллиардов рублей. Ранее ущерб по делу составлял 2,5 миллиарда рублей. Теперь Магомедовым вменяется девять эпизодов мошенничества и создание организованного преступного сообщества.

Ещё один собеседник агентства рассказал, что Магомеду Магомедову добавили статью 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Источник сообщил, что 22 августа следственный департамент МВД объявит Магомедовым о завершении следственных действий, после чего обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами дела, которых насчитывается более тысячи томов. Информацию об ужесточении обвинения подтвердил источник РБК, знакомый с ходом расследования.

Зиявуддин и Магомед Магомедовы находятся под арестом с марта 2018 года, свою вину они отрицают. В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний.