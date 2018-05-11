Братьям Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества

Полиция предъявила обвинения совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым, пишет «Коммерсантъ». Предпринимателей обвинили в организации преступного сообщества с целью хищения денег из бюджета. Сами братья свою вину не признают.

По версии правоохранительных органов, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нём за экономические вопросы, а «его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций». В обвинении упоминаются 6 эпизодов мошенничества и одна растрата с общей суммой ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Два эпизода связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу.

В следственном департаменте МВД предполагают, что братья Магомедовы использовали компанию «Глобалэлектросервис», которая входит в группу «Сумма», чтобы похитить деньги, выделенные в рамках госконтракта на строительство футбольного стадиона на острове Октябрьский. Следствие считает, что песок, который «Глообалэлектросервис» завёз на остров, оказался менее качественным, чем требовалось, а компания таким образом получила 500 миллионов рублей. В обвинении братьев также называют причастными к махинациям на сумму 650 миллионов рублей с обустройством острова Крестовский, на котором находится «Зенит-Арена».

Напомним, Магомедовых, а также бывшего руководителя компании «Интэкс» Артура Максидова задержали в конце марта. В тот же день им заявили, что они подозреваются в организации преступного сообщества, особо крупной растрате и мошенничестве.

По информации «Коммерсанта», обвинения в рамках дела Магомедовых также собираются предъявить главе дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и заместителю руководителя регионального управления капитального строительства Сергею Трибунскому, которые уже находятся под арестом.