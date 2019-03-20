Сулейман Керимов вновь стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов во Франции

Прокуратура Ниццы вновь заподозрила российского сенатора Сулеймана Керимова в уклонении от уплаты налогов, пишет французская газета Nice-Matin.

По данным издания, Керимова несколько дней назад вызвали в Ниццу, где предъявили обвинения. Суд назначил сенатору залог в 20 миллионов евро и не стал как-либо ограничивать его свободу.

Nice-Matin пишет, что новые обвинения Керимова вновь связаны с делом об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Франции.

Напомним, Сулейман Керимов в ноябре 2017 года был задержан в Ницце в рамках дела о неуплате налогов. Речь, в частности, шла о том, что одна из вилл на Лазурном берегу по документам была куплена сенатором в несколько раз ниже её рыночной стоимости. С Керимова взяли подписку о невыезде и залог в несколько десятков миллионов евро. В июне 2018 года прокуратура Ниццы объявила, что с Керимова сняты обвинения, но он проходит по делу о неуплате налогов в статусе «ассистированного свидетеля».