Судебные приставы в касках и бронежилетах силой забрали дочь у тагильчанина (ВИДЕО)

В Екатеринбурге 3 марта судебные приставы в касках и бронежилетах ворвались в квартиру и силой забрали дочь из рук плачущего многодетного отца из Нижнего Тагила, сообщает E1.RU. Случившееся на камеру мобильного телефона сняла родственница тагильчанина.

На записи видно, как маленькая девочка кричит, что ей больно, и сопротивляется действиям приставов, отец же просит оставить ребёнка у него.

В службе судебных приставов объяснили, что они действовали согласно решению суда. По постановлению ребёнка должны были изъять у отца и передать матери до момента решения спора о месте жительства дочери после развода. Приставы вручили отцу все документы и предупредили, что в противном случае его привлекут к уголовной или административной ответственности.

«Отец решение суда добровольно не исполнил, в связи с чем исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отдел судебных приставов Нижнего Тагила. Отец отказался в добровольном порядке исполнить требование, скрывал местонахождение дочери, в связи с чем ребёнок и должник были объявлены в исполнительский розыск. Приставы нашли ребёнка и выехали на место вместе с представителями органов опеки и психологом. Мужчина воспрепятствовал исполнению решения суда о законной передаче ребёнка, вёл себя агрессивно. После разъяснительной беседы решение суда было исполнено, ребёнка передали матери», — рассказали E1.RU в пресс-службе областного УФССП.

В отношении мужчины составили протокол по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Взрослая дочь тагильчанина от первого брака рассказала E1.RU, что, помимо младшей дочери, у отца ещё два сына, которые тоже хотят остаться жить с ним. Девушка заявила, что её отец не лишён родительских прав и не ограничен в них. Он не скрывался, к нему каждый день выезжали приставы, опека и психолог.

«Дети все в один голос категорически хотят остаться жить с отцом. Он неоднократно подавал ходатайства, чтобы детей оставили с ним, хотя бы на время судебных разбирательств, но все они отклонялись. По решению суда дочь передали матери, у которой нет постоянного места жительства, регистрации, она живёт с чужим мужчиной. Девочка боится возвращаться к ней, панически боится её сожителя. Но ни суд, ни органы опеки это не останавливает», — рассказала E1.RU дочь тагильчанина.

По словам девушки, мать уже бросала детей и уезжала устраивать свою личную жизнь. Также она добавила, что приставы в отсутствие психолога вломились в квартиру без предупреждения и разрешения собственника и отняли дочь у отца против её воли.