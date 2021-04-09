Суд закрыл заседание по делу жителя Екатеринбурга, убитого СОБРом из-за обоев

Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев закрыл от СМИ судебное заседание по уголовному делу против екатеринбуржца Владимира Таушанкова, убитого бойцами СОБР Росгвардии из-за подозрения в краже четырёх рулонов обоев, со ссылкой на адвоката родителей Таушанкова Алексея Бушмакова пишет Znak.com.

По его словам, семья убитого не подавала ходатайство об этом. Он отметил, что будет просить об открытом процессе.

«Судья решил закрыть процесс исходя из медтайны, но его никто об этом не просил, и сам Владимир, к сожалению, мёртв, поэтому непонятно, кому будет причинён вред разглашением медсведений», — комментирует Бушмаков.

Судебное заседание по делу Таушанкова пройдёт 14 апреля в 10:30 в Свердловском областном суде. Убитого обвиняют по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти) и статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Напомним, сотрудники Росгвардии застрелили Таушанкова ночью 31 мая в его квартире, поскольку он, по их словам, представлял угрозу для их жизни. По версии следствия, екатеринбуржец украл четыре рулона обоев, после чего скрылся у себя дома. Росгвардейцев он якобы встречал с предметом, похожим на оружие, и вёл себя агрессивно, официально заявляла пресс-служба ведомства.