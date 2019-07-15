Суд вернул на доследование дело пенсионера, пытавшегося установить в Дегтярске памятную табличку президенту США Ричарду Никсону

75-летний пенсионер Пётр Кикилык был задержан ещё до начала акции по установке памятного знака экс-президенту США Ричарду Никсону в центре Дегтярска. Сотрудники ОМВД по Ревде и Дегтярску изъяли у него телефон и табличку, которую он планировал смонтировать на здании.

Сначала Кикилык был доставлен в городской отдел полиции, сутки он провёл в камере временного содержания. Затем мужчину отвезли в Ревду, где составили протокол за организацию несогласованного мероприятия. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей. Однако судья отказалась рассматривать дело, поскольку документы о задержании были составлены с нарушениями. Бумаги вернули правоохранителям, а Петра Кикилыка выпустили на свободу.

«У нас в Дегтярске проходило празднование 100-летия архивной службы, которое как раз охраняли полицейские. А рядом разворачивалось вот это действо. Сразу хочу сказать, что у него не было разрешения на установление этой доски. У нас есть порядок: установление мемориальных досок иностранным гражданам рассматривается на федеральном уровне. Формально он не имел разрешения ни на доску, ни на митинг. У меня был с ним на эту тему разговор, я просил его не торопиться, получить соответствующие разрешения. В этой ситуации действия полиции были оправданы. Отдельно хочу отметить, что они были корректными и грамотными», — рассказал Накануне.RU начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Напомним, 75-летний писатель Пётр Кикилык на спонсорские деньги изготовил гранитную памятную табличку экс-президенту США Ричарду Никсону «от благодарных жителей Дегтярска и Урала». Он собирался в торжественной обстановке установить её на фасаде здания бывшего рудоуправления. Мужчина пытался согласовать митинг, однако получил отказ мэрии Дегтярска.

Накануне проведения акции участники инициативной группы сообщили АН «Между строк» о возможном скандале.

«Меня пытаются обвинить в том, что я пытаюсь наладить отношения между РФ и США», — цитирует пенсионера АН «Новый город».

По словам Кикилыка, руководство, имеющее «в какой-то степени недоразвитый ум», своими действиями не только препятствует ведению достойной внешней политики, но и ставит в неловкое положение перед иностранными коллегами лично президента РФ Владимира Путина.

Представительство МИД РФ в Екатеринбурге считает, что Пётр Кикилык неправильно оформил свою инициативу и не смог обосновать состоятельность идеи. В первую очередь, сообщил Znak.com глава представительства Александр Харлов, инициативная группа потерпела поражение потому, что взяла на себя ответственность говорить от имени всей Свердловской области.

Пётр Иванович Кикилык — 75-летний писатель, общественный деятель из Екатеринбурга. В разные годы баллотировался в думу Екатеринбурга, Госдуму и в Законодательное собрание Свердловской области. В 2016 году, выступив от «Партии пенсионеров», на выборах в ЗакСо Кикилык набрал 3,29%.

По данным Ревда-инфо.ру, мужчина является председателем Совета Международного информационного юридического футурологического агентства, а также заместителем председателя правления образовательно-просветительской организации «Знание — народу».

На сайте футурологического агентства о Кикилыке сказано, что он родился на Украине в Хмельницкой области, где жил и работал следователем по особо важным делам, а после — инструктором Хмельницкого облисполкома. Также там он назван первым председателем объединения украинцев России и президентом Уральской региональной ассоциации украинцев; членом президиума всемирного конгресса украинцев и писательских организаций.