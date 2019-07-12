«Будет дикий скандал». В Дегтярске установят мемориальную доску в честь 37-го президента США Ричарда Никсона

Завтра в свердловском городе Дегтярске состоится торжественная установка мемориальной доски, посвящённой 37-му президенту США Ричарду Милхаузу Никсону. Табличку на спонсорские деньги изготовила инициативная группа горожан, которые уверены, что новая достопримечательность привлечёт в депрессивный шахтёрский город толпы иностранных туристов.

На первый взгляд инициатива горожан может показаться странной – с чего вдруг в маленьком уральском городке решили увековечить память об американском президенте? Дело в том, что с 1925 по 1930 годы Ричард Никсон жил здесь со своими родителями, которые работали на шахте в рамках концессии английской компании «Лена Голдфилдс». Об этом АН «Межу строк» рассказал участник инициативной группы, президент Информационно-туристического центра Свердловской области Вадим Винер.

В 1959 году Никсон, уже в должности вице-президента, посетил Дегтярск в рамках рабочего визита в Советский Союз. Причём шахтёрского городка в деловой программе не было, но Никсон настоял на том, чтобы ему показали знакомые места. В Дегтярске он спустился в шахту, прошёлся по городу и заглянул в квартиру, в которой жил ребёнком.

Мемориальная табличка как раз посвящена этому визиту вице-президента США в Дегтярск. Гранитную доску хотят прикрепить к фасаду здания бывшего рудоуправления. Деньги на табличку – 75 тыс. рублей выделил спонсор.

«Это акт дружественной воли, мы хотим наладить отношения между нашими народами, мы нормально сотрудничали с США, они очень сильно помогли в годы Второй мировой войны. Нам нечего делить, а нас натравливают друг на друга», - рассказал АН «Между строк» участник инициативной группы Анатолия Котков.



Здание рудоуправления Дегтярска. Сейчас здесь располагаются офисы и городской архив



На установку мемориальной доски дало «добро» Министерство иностранных дел России. Вместе с тем в администрации Дегтярска заявили, что ничего об этом не знают и документов не видели. Общественники подавали прошение о проведении своего мероприятия, но им отказали, поскольку в это же время у рудоуправления состоятся празднование Дня города.

«Это несогласованное мероприятие. На этой табличке написано - от благодарных жителей Дегтярска и Урала, но с инициативой к нам не обращались ни горожане, ни вышестоящие органы. Кроме того, нет никаких артефактов, документов, подтверждающих, что Никсон жил в Дегтярске. А по работе он приезжал и в Первоуральск, и в Екатеринбурге, почему там не устанавливают такие таблички?», - прокомментировали ситуацию АН «Между строк» в мэрии Дегтярска.

Президент Информационно-туристического центра Свердловской области Вадим Винер, заявляет, что городские власти всячески препятствовали общественникам.

«В мэрии Дегтярска и в областном правительстве против этой доски. И завтра у нас будет дикий скандал. Мероприятие нам не согласовали, никого от мэрии не будет. А вместе с тем, мы ждём американскую делегацию. У нас была предварительная информация, что внук Никсона, которого мы пригласили через консульство США, запросил документы на визу и ему её дали», - заявил Вадим Винер.

По воспоминаниям дегтярских старожилов, Ричард Никсон, или, как его здесь называют «Ричи», гонял с местными мальчишками в футбол и пользовался у них авторитетом. Завтра из Челябинска на открытие мемориальной доски обещала приехать внучка друга детства Никсона, которому он подарил фарфоровую куклу. Выступят на мероприятии и другие горожане, которые помнят главу одной из сильнейших мировых держав.

В Дегтярске сохранились дом, в котором жила семья Никсона, школа, в которой учился будущий американский президент, и даже ресторан, в котором он обедал, когда приезжал в 1959 году. По этим местам Вадим Винер уже разработал туристический маршрут, который, уверен, будет пользоваться спросом у американских туристов.

«В администрации Дегтярска странные люди работают, если они не понимают, что эта табличка – единственная возможность развить в туризм в городе, в котором нечего смотреть. Здесь есть люди, которые помнят Никсона, он Никсон реально жил с 20-го по 25-ый годы в Дегтярске, и вернулся сюда в 59-м. Это есть в архивах, в автобиографии самого Никсона. Это фантастическая история для развития туризма– в уральском городе с жил пять лет американский президент!», - заключил Вадим Винер.

Ричард Никсон считается одним из самых одиозных президентов США. В период его правления Америка взяла курс на нормализацию отношений с Советским Союзом. Никсон до сих является единственным американским президентом, досрочно прекратившим свои полномочия и подавшим в отставку. Это случилось 9 августа 1974 года, после Уотергейтского скандала. Умер Ричар Никсон 22 апреля 1994 году от инсульта.