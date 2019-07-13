В Свердловской области будут судить пенсионера, пытавшегося установить в Дегтярске памятную табличку президенту США Ричарду Никсону

Сегодня, 13 июля, в Дегтярске задержали пенсионера Петра Кикилыка, который пытался установить мемориальную доску, посвящённую 37-му президенту США Ричарду Милхаузу Никсону. В 1959 году американский политик посетил город, где в 1925-1930-х годах на шахте работали его родители, и он сам несколько лет здесь жил.

75-летний писатель Пётр Кикилык на спонсорские деньги изготовил гранитную табличку и собирался в торжественной обстановке установить её на фасаде здания бывшего рудоуправления, но был задержан сотрудниками полиции. Мужчине вменяют организацию несанкционированной акции.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил редакции «Нового Дня» тот факт, что в Дегтярске была попытка провести несогласованное общественно- политическое мероприятие.

«В неправомерной акции, а ее смело можно назвать именно таковой, так как местные власти не дали согласие на ее проведение именно в этот день, приняло участие порядка 12 человек. Она длилась всего около 20 минут – с 12:40 до 13:00. Когда сотрудники территориального ОВД вежливо рассказали людям про предусмотренную в действующем законодательстве ответственность за подобные вольности, граждане прислушались к обоснованным рекомендациям и разошлись. Организатора мероприятия действительно доставили для установления личности и разбирательства в дежурную часть отдела полиции. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.2 КоАП – нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий. Наказание по этой статье предусматривает штраф или административный арест до 10 суток. Впрочем, какую конкретно ответственность понесет пожилой мужчина и понесёт ли он ее вообще – будет решать суд», – сказал Валерий Горелых.

Накануне АН «Между строк» участники инициативной группы сообщили о возможном скандале. Президент Информационно-туристического центра Свердловской области Вадим Винер рассказал о недопонимании с местными властями, которые всячески препятствуют установке мемориальной таблички.

Напомним, что Кикилык уведомлял администрацию Дегтярска о проведении мероприятия, но им отказали, поскольку в это же время у рудоуправления состоятся празднование Дня города.

«Это несогласованное мероприятие. На этой табличке написано - от благодарных жителей Дегтярска и Урала, но с инициативой к нам не обращались ни горожане, ни вышестоящие органы. Кроме того, нет никаких артефактов, документов, подтверждающих, что Никсон жил в Дегтярске. А по работе он приезжал и в Первоуральск, и в Екатеринбурге, почему там не устанавливают такие таблички?», - прокомментировали ситуацию АН «Между строк» в мэрии Дегтярска.

По словам правозащитника Анатолия Свечникова, на задержанного составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного мероприятия). Судебное слушание назначено на воскресенье.

Ричард Никсон считается одним из самых одиозных президентов США. В период его правления Америка взяла курс на нормализацию отношений с Советским Союзом. Никсон до сих является единственным американским президентом, досрочно прекратившим свои полномочия и подавшим в отставку. Это случилось 9 августа 1974 года, после Уотергейтского скандала. Умер Ричард Никсон 22 апреля 1994 году от инсульта.