Суд вернул административное дело избитой при задержании Дарьи Сосновской в полицию

Таганский районный суд Москвы вернул в полицию административное дело участницы прошедшего 10 августа митинга оппозиции Дарьи Сосновской, которая после акции была избита сотрудником полиции, сообщается в телеграм-канале «Апология протеста».

По словам адвоката девушки Татьяны Молокановой, суд выявил нарушения при составлении в отношении Сосновской административного протокола по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка проведения или организации митинга».

Напомним, Дарья Сосновская участвовала в согласованном митинге оппозиции, прошедшем 10 августа на проспекте Сахарова. Как заявляют сама Сосновская и её адвокат, девушка возвращалась с митинга, когда увидела, как полицейские грубо задерживают другого участника акции. Она вступилась за задержанного, после чего её задержали, при задержании один из полицейских ударил Сосновскую кулаком в живот.

Впоследствии участница митинга была госпитализирована. Сообщалось, что медики также диагностировали у неё сотрясение мозга. Сосновская сообщала, что подала заявление в СКР по факту причинения ей травмы полицейскими. Наказать силовиков также потребовал Совет по правам человека при президенте РФ.

Телеграм-канал Baza сообщал, что силовик, ударивший Сосновскую, — сотрудник 5-го батальона второго ОПП ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. В ГУ МВД России по Москве заявляли, что данные СМИ о личности полицейского не соответствуют действительности. Таким образом, личности сотрудников, ударивших задержанную, до сих пор не установлены.