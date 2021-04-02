Суд в Каменске-Уральском отказал банку, который требовал 500 тысяч рублей с пятилетнего сына погибшего должника

Суд в Каменске-Уральском отказал в иске банку, который требовал, чтобы семья погибшего в ДТП при падении башенного крана выплатила полмиллиона долга, со ссылкой на вдову погибшего пишет E1.ru.

Заёмщик банка погиб в ДТП возле деревни Златогорова. Он был бригадиром монтажников, ехал на работу в Екатеринбург. Незакреплённая 16-тонная гусеница башенного крана выпала на трассу и придавила машину, он умер по пути в больницу в машине скорой помощи.

После смерти мужа его супруга узнала о нескольких непогашенных кредитах в «Альфа-банке». Женщина и её сын как наследники несли ответственность за долги погибшего, общая сумма долга — больше полумиллиона рублей.

В банке, комментируя ситуацию, пояснили, что кредиты не были застрахованы. Один из процессов закончился не в пользу женщины и ребёнка — с них взыскали 359 тысяч рублей. Однако на процессе по взысканию остального долга суд принял решение отказать банку.

«Документов мотивировочной части решения я ещё не получила, но в иске отказали, поскольку суд, несмотря на запросы, так и не получил от истца всех нужных документов по отсутствию страховки», — говорит вдова заёмщика.

Она подчёркивает, что, когда стала разбираться с кредитами мужа, на горячей линии банка ей сообщили, что это страховой случай.