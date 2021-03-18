В Свердловской области судебные приставы проверят банк, который взыскивает долги с пятилетнего ребёнка

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловское области проверит банк, который требует от вдовы и сына жителя Каменска-Уральского, погибшего в ДТП при падении башенного крана, выплаты полмиллиона рублей долга, пишет E1.ru.

Авария, в которой погиб житель Каменска-Уральского Иван Старцев, случилась больше года назад возле деревни Златогорова в 40 километрах от Каменска-Уральского. Незакреплённый 16-тонный груз из автомобиля МАЗ выпал на трассу и придавил две ехавшие по встречке машины — внедорожник УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2108. Больше всего пострадали те, кто находился во внедорожнике: 22-летний Дмитрий Беляев выжил, но остался инвалидом, память к нему до сих пор не вернулась, а водитель внедорожника, бригадир монтажников Иван Старцев, умер по пути в больницу в машине скорой помощи. Водителю МАЗа, который вёз 116-тонную гусеницу крана, уже вынесли приговор — полтора года колонии-поселения.

Вдова погибшего Ольга после смерти мужа узнала, что у него остались несколько непогашенных кредитов в Альфа-банке, общая сумма долга — больше полумиллиона рублей.

Для взыскания долга банк обратился в суд. Ответчиками выступили вдова Ивана и его пятилетний сын, которые как наследники несут ответственность за долги погибшего. Один из судебных процессов уже закончился. Судья приняла решение взыскать с Ольги долги погибшего мужа. Второй процесс по взысканию ещё не состоялся. Ольга рассказала, что ещё до решения суда ей звонили коллекторы, которые в грубой форме требовали вернуть деньги с огромными процентами, якобы долг уже продали.

Информация о коллекторских звонках заинтересовала судебных приставов Свердловской области.

«Мы проведём проверку, есть ли нарушения законодательства в работе банка, когда женщине звонили коллекторы. Будет проведено административное расследование, и если нарушения подтвердятся, то банк будет привлечён к ответственности за нарушение федерального закона № 230 («О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…»). Если выявятся факты угроз, информация будет передана в правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Вдова Ивана Старцева и мама пострадавшего Дмитрия Беляева требуют взыскать компенсацию с владельцев упавшей гусеницы крана.