Суд в Екатеринбурге вынес первый штраф за участие в акции против строительства храма

В Екатеринбурге суд вынес первый штраф участнику акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера, пишет «ОВД-Инфо».

Местный житель Станислав Мельниченко был оштрафован на 12 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения мероприятия участником). Сам он утверждает, что в акции не участвовал, а просто находился рядом. Мельниченко также рассказал, что 18 мая его возили в главное управление МВД Екатеринбурга, где, по словам мужчины, сотрудница полиции пыталась заставить его согласиться с протоколом, в котором Мельниченко обозначен как участник акции. Кроме того, она требовала от мужчины признания в том, что во время акции он ругался матом. Мельниченко считает, что женщина хотела составить на него протокол по более тяжкой статье.

С начала противостояния горожан и застройщика сквера в Екатеринбурге были вынесены десятки приговоров по более тяжёлым статьям КоАП: под арест были отправлены более 30 человек. Позже большинству из них снизили сроки ареста.

В ночь на 29 мая Роскомнадзор прислал требование об удалении с YouTube-канала портала E1.ru двух онлайн-трансляций из сквера у драмтеатра, которые проводились во второй и третий день противостояния между сторонниками и противниками строительства храма Святой Екатерины на этом месте. Ведомство мотивирует это требованием прокуратуры, которая увидела в комментариях пользователей «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».