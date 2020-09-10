Суд в Екатеринбурге продлил арест обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной

Ленинский районный суд продлил на месяц арест Екатерине Меньщиковой, её гражданскому супругу челябинцу Михаилу Федоровичу и Марату Ахметвалиеву, обвиняемым в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной во время продажи машины, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

В суде подчеркнули, что обвиняемые и их защитники просили смягчить меру пресечения.

«Защитник Федоровича просил изменить меру пресечения на домашний арест, так как у Федоровича имеются социальные связи, он содействует следствию и не намерен скрываться. Сам Федорович просил назначить ему подписку о невыезде ввиду состояния здоровья и тяжёлого состояния здоровья его отца», — добавили в суде.

27-летняя жительница Берёзовского Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года — в этот день она после работы поехала на встречу с покупателем своего автомобиля Audi Q5 в район Уралмаша в Екатеринбурге. 11 октября её родные сообщили о пропаже в полицию. Пять дней девушку искали волонтёры, всего несколько десятков человек. Уже 13 октября появилась версия о том, что она может быть мертва. Выйти на след преступников получилось после того, как в Челябинске у перекупщиков был обнаружен кроссовер пропавшей девушки. Как только злоумышленников задержали, они начали давать признательные показания и рассказали, что Каторгина убита и её тело спрятано вблизи коллектора на Уралмаше.

По версии следствия, одна из троих обвиняемых (предположительно, Екатерина Меньщикова) встретила Ксению Каторгину на пересечении улиц Индустрии и Восстания и проехала с ней на улицу Новаторов, обещав, что некие специалисты должны посмотреть её машину. По пути погибшую оглушили электрошокером, потом в Audi подсели двое других обвиняемых, которые попытались задушить девушку. Затем они доехали до улицы Ташкентской, где добили Ксению ножом и сбросили в колодец.

Федоровичу, Ахметвалиеву и Меньщиковой предъявлено обвинение по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц и сопряжённое с разбоем»), а также по статье 162 УК РФ («Разбой»).