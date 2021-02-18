Суд ужесточил приговор 73-летнему жителю Нижнего Тагила, который несколько раз ударил соседа молотком по голове

Свердловский областной суд изменил приговор Дзержинского райсуда в отношении 73-летнего местного жителя Рафиса С., который в частном секторе 9-го посёлка на Вагонке напал с молотком на своего соседа.

Напомним, инцидент произошёл рано утром 18 декабря 2019 года на улице Добролюбова. По версии обвинения, подсудимый из-за неприязненного отношения и имея злой умысел напал на соседа, который в это время закрывал ворота и повернулся спиной.

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, после двух ударов неустановленным предметом, похожим на молоток, потерпевший начинает обороняться и заставляет агрессора отступить. Сделав несколько шагов назад, мужчина с молотком вновь идёт в наступление, а пострадавший убегает на соседнюю улицу. В результате потерпевший получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе областного суда, предыдущий приговор был отменён и вынесен новый.

«Кроме статьи 115 УК РФ “Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия”, ему вменили также часть 1 статьи 119 “Угроза убийством”. Назначено наказание в виде трёх лет ограничения свободы и компенсация морального вреда 30 тысяч рублей», — пояснили в суде.

Отметим, что суд первой инстанции приговорил пенсионера к полутора годам ограничения свободы.