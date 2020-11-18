В Нижнем Тагиле вынесли приговор 73-летнему мужчине, который несколько раз ударил соседа молотком по голове

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 73-летнему местному жителю Рафису С., который в частном секторе 9-го посёлка на Вагонке напал с молотком на своего соседа. Напомним, инцидент произошёл рано утром 18 декабря 2019 года на улице Добролюбова. По версии обвинения, подсудимый, из-за неприязненного отношения и имея злой умысел, напал на соседа, который в это время закрывал ворота и повернулся спиной.

Как видно на видеозаписи с камеры видеонаблюдения, после двух ударов неустановленным предметом, похожим на молоток, потерпевший начинает обороняться и заставляет агрессора отступить. Сделав несколько шагов назад, мужчина с молотком вновь идёт в наступление, а пострадавший убегает на соседнюю улицу. В результате потерпевший получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района, судья переквалифицировала статью на п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В итоге суд приговорил пенсионера к 1,5 годам ограничения свободы.

«На осужденного возлагается обязанность периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию и запрет на выезд из города», - пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре также отметили, что после изучения приговора ими и потерпевшей стороной будет рассмотрена возможность его обжалования в Свердловском областном суде.