В Нижнем Тагиле 73-летний мужчина пытался молотком до смерти забить соседа (ВИДЕО)

Следственным отделом по Дзержинскому району расследуется уголовное дело в отношении 73-летнего местного жителя Рафиса С., который обвиняется в покушении на убийство. Инцидент произошёл рано утром 18 декабря 2019 года на улице Добролюбова в частном секторе 9-го посёлка на Вагонке.

Как видно на видеозаписи с камеры видеонаблюдения, около 7:30 обвиняемый сзади нападает на мужчину, который закрывает калитку. После двух ударов потерпевший начинает обороняться и заставляет агрессора отступить. Сделав несколько шагов назад, мужчина с молотком вновь идёт в наступление, а пострадавший убегает на соседнюю улицу.

Сам Рафис в беседе с представителем ОД «Тагил за перемены» заявляет, что в то утро он находился дома и к нападению не имеет никакого отношения. Пенсионер объяснил, что, по версии потерпевшей стороны, дело происходило около дома его сына. Соседи находятся в стадии «холодной войны», и теперь пострадавший пытается оклеветать его.

В пресс-службе СК по Свердловской области отметили, что уголовное дело ещё расследуется, мужчине действительно предъявлено обвинение по статье УК РФ «Покушение на убийство».

«Как полагает следствие, обвинение предъявлено обоснованно, поскольку соответствует собранным доказательствам. В том числе у следствия имеется видеозапись инцидента, на которой непосредственно запечатлён момент нападения», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время пенсионер находится под домашним арестом.