Суд сократил срок ареста Леониду Волкову с 15 до 8 суток

Московский городской суд сократил срок ареста бывшему главе штаба Алексея Навального Леониду Волкову с 15 до 8 суток, сообщили в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Леониду Волкову в Мосгорсуде сократили срок ареста до 8 суток. Выходит завтра в 6:10! Ура!» — написал Жданов.

Напомним, 10 июня Тверской районный суд арестовал Волкова на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению. В этот же день закончились 20 суток ареста Волкова.

По словам Жданова, Волкова судили за согласованную акцию против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. В отделе полиции политику сказали, что первое дело касалось только московской акции и планируется открыть ещё восемь аналогичных дел из-за митингов в других городах.

В мае Волкова арестовали на 20 суток за трансляцию с акции против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября. Соратник Навального вёл трансляцию с митингов и комментировал её на YouTube-канале «Навальный Live».