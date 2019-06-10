На главу штаба Навального составили второй протокол за митинг против пенсионной реформы

На Леонида Волкова, руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального, составили протокол за проведение митинга против пенсионной реформы, прошедшего 9 сентября в Петербурге, сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Леонида Волкова должны были выпустить из спецприёмника в 6:00. Не выпустили и повезли сразу в ОВД Тверское. Сейчас там составляют протокол за ту же акцию 9 сентября, только в Санкт-Петербурге по ст. 20.2, ч. 3», — написал он в Twitter.

По словам Жданова, в материалах дела ещё восемь городов — также за митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Жданов предположил, что Тверской районный суд, вероятно, рассмотрит дело сегодня.

До этого Волков отбывал административный арест сроком 20 суток, который ему назначили 22 мая за нарушение порядка организации митинга 9 сентября 2018 года в Москве. К уже находившемуся под арестом Волкову в спецприёмник пришли полицейские и оформили административный протокол по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти. Позже суд вернул дело назад в полицию.

Напомним, 9 сентября в Москве и других городах прошли акции сторонников Навального против повышения пенсионного возраста. Навальный во время акции отбывал административный арест в 30 суток, а сразу по его завершении, 24 сентября, по решению Симоновского суда был отправлен за организацию акции 9 сентября ещё на 20 суток ареста.