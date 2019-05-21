В Москве задержан экс-глава штаба Навального Леонид Волков

21.05.2019 09:21
Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков задержан, сообщил сам оппозиционер в Twitter.
Он сообщил, что ехал в такси и заметил наружное наблюдение за ним. Машину остановили и, по словам Волкова, «начали задавать странные вопросы». После этого его задержали.
Волков добавил, что причин задержания ему не объяснили.
Алексей Навальный написал в Twitter, что Волкова задержали со словами «мы вас заждались», и добавил, что Волков ехал на такси в офис Фонда борьбы с коррупцией.
Перед президентскими выборами в 2018 году Волков возглавлял предвыборный штаб Навального.
Фото: ТАСС