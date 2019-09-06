Суд решил отпустить Кокорина и Мамаева по УДО

Выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение освободить условно-досрочно осуждённых за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пишет «Интерфакс». Также удовлетворено ходатайство младшего брата Кокорина Кирилла.

Адвокат Юрий Падалка заявил, что руководство колонии поддерживает досрочное освобождение Кокориных и Мамаева. Потерпевшая сторона не возражала против УДО, оставив это решение на усмотрение суда. Футболисты покинут колонию через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Напомним, игрок футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы по уголовному делу о хулиганстве (статья 213 УК РФ) и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (статья 116 УК РФ, «Побои»). По версии следствия, 8 октября 2018 года футболисты сначала избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.

В июне Кокорин и Мамаев получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев лишения свободы соответственно, но, так как до приговора оба находились в СИЗО с октября 2018 года, это время им зачли из расчёта день ареста за полтора в колонии. В колонии они находятся с начала июля.