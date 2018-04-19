Суд разрешил жителям Кузбасса провести массовый митинг против Амана Тулеева

Жители Кузбасса успешно обжаловали в суде отказ властей на проведение 21 апреля массового митинга против главы парламента региона Амана Тулеева, со ссылкой на члена кемеровского штаба ОНФ Максима Учватова пишет Znak.com.

Изначально администрация Кемерова не разрешила проводить мероприятие на основании того, что у организатора Владимира Горенкова есть два административных штрафа. Активист с этим не согласился и подал исковое заявление в Центральный районный суд города.

«Суд вынес решение признать отказ властей необоснованным. Два правонарушения были по разным статьям и в один день, а в федеральном законе прописано, что нарушения должны быть неоднократными в течение года. Правда оказалась на нашей стороне, митингу быть», — отметил Учватов.

По его словам, администрация сейчас может подать апелляцию, «но весьма маловероятно её удовлетворение».

«Тут и так всё ясно, так что встретимся на площади Советов», — заключил общественник.

В акции могут принять участие около двух тысяч человек. Жители Кузбасса намерены выказать поддержку врио губернатора Сергею Цивилёву, а также потребовать отставки Амана Тулеева с поста спикера облсовета. На митинге кемеровчане хотят озвучить «все преступления вассала Тулеева» — повальное закрытие шахт, безработицу, ухудшение экологической обстановки, сокращение численности населения.

Организаторы акции поясняют, что власти при Тулееве выступали за открытую добычу угля и закрывали заводы по переработке, из-за этого по всему Кузбассу сейчас разбросаны радиоактивные отвалы. Как следствие, уточнял Горенков, значительно выросло число онкобольных.

«Население вымирает. Социальная напряжённость достигла максимума. До Майдана пару шагов. А дальше что, гражданская война? Никто не хочет крови и беспорядков. Но такое возможно, если Тулеев и дальше будет у власти. Нужно, чтобы он ушёл и был лишён звания народного губернатора», — говорит гражданский активист.

Напомним, 73-летний Аман Тулеев досрочно ушёл в отставку с поста главы Кемеровской области 1 апреля, спустя неделю после страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек. Он возглавлял Кузбасс с 1997 года. Через два дня после отставки Тулеев стал депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области, воспользовавшись вакантным мандатом Вана Вай-Чена, который сложил полномочия в октябре 2016 года. 10 апреля Тулеев возглавил кемеровский парламент.