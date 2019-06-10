Суд признал полковника-миллиардера Захарченко виновным

Пресненский суд Москвы признал виновным в получении взяток полковника Дмитрия Захарченко, пишет RT.

«Захарченко признан виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию», — постановил судья.

По данным следствия, Захарченко помешал расследованию уголовного дела о растратах в «Нота-банке», поставив своих знакомых в известность о предстоящих обысках.

Напомним, бывший замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году по подозрению в коррупции и воспрепятствовании следствию. В его квартире нашли около 8,5 млрд рублей, позже на иностранных счетах Захарченко обнаружили ещё 300 миллионов евро.