Суд признал незаконным обыск в квартире екатеринбуржца, убитого бойцами СОБР

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным решение следователя ОП № 2 УМВД по Екатеринбургу о проведении обыска в квартире Владимира Таушанкова, которого 31 мая во время штурма его квартиры по подозрению в разбойном нападении на магазин ради четырех рулонов обоев застрелили бойцы СОБР Росгвардии, со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова представляющего, интересы родителей убитого, передаёт «Зона права».

По словам Бушмакова, следователь ОП № 2, в производстве которого находилось дело о разбое, вынесла постановление о производстве обыска в квартире в случае, не терпящем отлагательств, 31 мая в 23:30.

«При этом она же тремя часами ранее изъяла те самые четыре рулона обоев и складной нож недалеко от строительного магазина. Постановление следователя МВД фактически никому не предъявлялось, поскольку Таушанков ко времени её прибытия в жилище был мёртв, а его родители находились в отделе полиции. К тому же осмотром места происшествия после смерти Владимира Таушанкова уже занимались сотрудники СКР. Таким образом, следователь МВД нарушила статью 182 УПК РФ ("Основания и порядок производства обыска"), поскольку правовых оснований для полицейского обыска в квартире не имелось», — сказал он.

Бушмаков также отметил, что сейчас одной из главных задач защиты Таушанкова — проверить правомерность действий сотрудников СОБР, которые застрелили мужчину через дверь.

«По имеющейся информации, три пули попали в тело Владимира, а ещё четыре прошли мимо. Но могли угодить в его отца, который, как, заверяют нас полицейские, находился чуть ли не в заложниках у сына», — сказал он.

Напомним, жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова застрелили бойцы спецназа Росгвардии 31 мая в 23:55 при штурме квартиры в ЖК «Рассветный» на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры, где заперся Таушанков, стал инцидент в магазине «Лео», который находится в пятистах метрах от его дома на улице Высоцкого. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый якобы попытался похитить из магазина четыре рулона обоев.

По информации силовиков, спецназ, ликвидировавший Таушанкова, действовал в пределах своих полномочий, так как мужчина якобы угрожал сотрудникам органов ножом и наводил на них «предмет, похожий на автомат». Родные убитого излагают иную версию событий: отец погибшего заявил, что сын купил обои на собственные деньги и считал, что за ним гнались «какие-то бандиты», поэтому он заперся в квартире. При этом он подчёркивает, что никакого автомата в момент штурма квартиры в руках у его сына не было — он пошёл к двери, которую штурмовал СОБР, с ножницами и кухонным ножом в руке, которыми незадолго до этого резал обои.

По факту инцидента в магазине «Лео» против погибшего завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») и ещё одно дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей органов власти»). Действия полицейских и спецназа сейчас проверяются в рамках доследственной проверки, которую ведут представители СКР под надзором прокуратуры.