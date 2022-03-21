Суд признал Meta экстремистской организацией 

Тверской суд Москвы сегодня, 21 марта, признал компанию Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Суд поддержал немедленный запрет работы Meta в России.

«Просим запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebok и Instagram, но не требуем запретить Facebook Messenger и WhatsApp Messenger, поскольку они не выполняют функцию публичного распространения информации», — просила прокуратура Тверского суда Москвы.

Данную позицию поддержали Роскомнадзор и ФСБ России. Ведомства требуют исполнить решение суда немедленно.

Адвокат Meta просила отказать в удовлетворении иска, поскольку компания после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляла о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России.

При этом, по словам прокурора, российские граждане не станут привлекаться к ответственности за пользование Facebook и Instagram. Если, конечно, пользователь не размещает запрещающий контент.

Напомним, исковое заявление Генпрокуратура РФ направила в суд 11 марта. В тот же день было возбуждено уголовное дело в связи с разрешением призывов к убийству и насилию в отношении россиян в постах соцсети. 14 марта Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram, а 4 марта заблокировал Facebook.