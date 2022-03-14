Роскомнадзор внёс Instagram в реестр запрещённых сайтов

Роскомнадзор (РКН) официально внёс соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta) в реестр запрещённых сайтов. Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к сайту Instagram.com ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.

Напомним, что Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о закрытии Instagram. Такое решение ведомство объяснило временным разрешением администрации Meta Platforms (туда входит Facebook, Instagram, WhatsApp) на публикацию в некоторых странах агрессивных высказываний в отношении России. Также Генпрокуратура направила заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории Российской Федерации.

Заблокировать соцсеть обещали в 00:00 14 марта. Однако многие пользователи отмечают, что могут не только заходить в приложение и на сайт Instagram, но и делать публикации.