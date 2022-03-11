Генпрокуратура России требует признать Meta экстремистской организацией и заблокировать Instagram

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о закрытии Instagram. Такое решение ведомство объяснило временным разрешением администрации Meta Platforms (принадлежит Facebook, Instagram, WhatsApp) на публикацию в некоторых странах агрессивных высказываний в отношении России. Роскомнадзор уже сообщил, что блокировка наступит в понедельник, 14 марта.

«В соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории России», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и квалифицирует действия Meta как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.

Официально о прекращении публикаций в Instagram уже заявили Генпрокуратура РФ, Следственный комитет РФ, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, 4 марта в России заблокировали другой продукт Meta — Facebook. Такая мера была принята Роскомнадзором в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети.