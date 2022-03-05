Роскомнадзор начал блокировать доступ к Facebook для российских пользователей

Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, на территории России. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью был ограничен доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

«Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ “О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации”, принятым в том числе для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах», — утверждают в ведомстве.

Пользователи жалуются на то, что не могут зайти на сайты Facebook и Twitter, некоторые отмечают перебои в работе Instagram.