Суд признал компании «повара Путина» виновными в массовом отравлении детей в московских школах и детсадах

Мещанский районный суд Москвы признал компании «Конкорд» и «Вито-1», принадлежащие Евгению Пригожину, виновными в массовом отравлении детей в столичных детских садах и школах, которое произошло в декабре 2018 года. Об этом в своём Twitter сообщила юрист ФБК Любовь Соболь, которая оказывала юридическую помощь семьям пострадавших детей.

Соболь также рассказала, что суд постановил взыскать с компаний 245 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей. Таким образом, родители каждого ребёнка получат от 10 до 15 тысяч рублей.

«Признание судом массового отравления и вины организатора питания пригожинской компании "Конкорд" в этом — большой прорыв. Но суммы компенсаций родителям — унизительные. 10–15 тысяч рублей морального вреда — во столько власти оценивают здоровье детей!» — считает Соболь.

Как пишет Znak.com, истцы также требовали оплатить расходы на лечение детей, однако суд это требование не удовлетворил.

Напомним, в конце 2018 года СМИ сообщили о массовом отравлении детей в московских детсадах. Во все дошкольные учреждения, где были зафиксированы случаи дизентерии, продукты питания поставляла фирма «Конкорд», связанная с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. По факту массового заболевания было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».