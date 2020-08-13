Суд повторно оправдал жителя Татарстана по обвинению в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью

Бугульминский городской суд Татарстана повторно оправдал жителя Бугульмы Сергея Кукушкина, обвиняемого в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в октябре 2019 года Кукушкин остался дома с тремя детьми, в том числе с полуторагодовалой дочерью. Вечером он позвонил жене и сказал, что у девочки началось сильное кровотечение. Врачи обнаружили у ребёнка травмы, характерные для изнасилования, было возбуждено уголовное дело.

В марте городской суд Бугульмы оправдал Кукушкина по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери. На допросах мужчина отрицал вину и говорил, что случайно травмировал девочку, когда менял ей подгузник, но на одном из заседаний суда он сказал, что выместил на ребёнке злость после ссоры с женой.

3 июля Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор Кукушкину, уголовное дело направили на новое рассмотрение из-за того, что в решении нашли процессуальные нарушения. Дело рассматривал новый состав судей.

Суд признал Кукушкина виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), но оправдал по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Кукушкину назначили восемь месяцев исправительных работ, его освободили от отбывания наказания, засчитав нахождение под домашним арестом.