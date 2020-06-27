«Просто психанул». В Татарстане суд оправдал мужчину, изнасиловавшего свою полуторагодовалую дочь

В городе Бугульма Республики Татарстан суд вынес оправдательный приговор в отношении 27-летнего местного жителя, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей полуторагодовалой дочери.

Как пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой на материалы дела, 27 октября 2019 года мужчина находился дома один с тремя детьми. Вечером он позвонил своей супруге, которая была в тот момент на работе, и сообщил, что у младшей дочери началось кровотечение. Ребёнка госпитализировали в местную ЦРБ. Осмотр гинеколога показал, что у малышки имеются травмы, указывающие на сексуальное насилие. Медики сообщили о случившемся в дежурную часть ОМВД.

После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») по заявлению его супруги. Несмотря на то что следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, суд счёл, что будет достаточно домашнего ареста. При этом мужчину обязали не контактировать с семьёй, но он всё равно навещал их, и позже на суде мать девочки уже выступала в защиту своего супруга.

Во время следствия мужчина утверждал, что хотел поменять дочери подгузник и случайно травмировал её. Однако позже он признался, что был очень зол на супругу и таким образом решил ей отомстить. На суде он заявил, что «просто психанул». В итоге судья посчитал, что у подсудимого не было намерения удовлетворить сексуальные потребности и не нашёл в его действиях состава преступления. Мужчина был полностью оправдан и освобождён.