В Татарстане отменили оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании полуторагодовалой дочери

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор 27-летнему жителю Бугульмы, обвиняемому в изнасиловании полуторагодовалой дочери, сообщает прокуратура республики.

Гособвинение в лице прокуратуры настаивало, что, исходя из всех доказательств, подсудимый действовал с прямым умыслом, а травмы, которые получила девочка, невозможно нанести случайно. Также ребёнку был причинен лёгкий вред здоровью, однако суд не дал оценку этому обстоятельству.

Верховный суд согласился с этими доводами и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее, в июне, суд оправдал мужчину по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери. Врачи обнаружили у девочки травмы, характерные для изнасилования, ей потребовалась хирургическая помощь. На одном из заседаний мужчина признался, что выместил на ребёнке злость после ссоры с женой.