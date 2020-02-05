Суд передал органам опеки девочку, прожившую пять лет в больнице

Пресненский суд Москвы 5 февраля постановил передать на попечение органов опеки и попечительства 5-летнюю девочку, прожившую в медицинском центре «Мать и дитя» первые пять лет своей жизни. Мать и отца ребёнка — Татьяну Максимову и Юрия Зинкина ограничили в родительских правах.

Как пишет «Интерфакс», суд также обязал родителей выплачивать алименты в размере одной четвертой от ежемесячного заработка матери.

Напомним, 9 декабря «Медуза» опубликовала историю девочки, которая с рождения, более пяти лет, живёт в перинатальном центре «Мать и дитя». Её пребывание в клинике — около 1 млн рублей в месяц — оплачивал отец, так как мать считает, что девочка нездорова, что противоречит мнению врачей. Гендиректор центра Марк Курцер заявил журналистам, что ребёнок не нуждается в пребывании в стационаре. В марте 2019 года клиника выписала девочку из стационара, а в ноябре суд обязал родителей забрать ребёнка, однако тогда этого не сделали. Максимова и Зинкин также запретили бабушке и дедушке забрать девочку к себе.

После того как органы опеки и попечительства Москвы подали иск об ограничении родителей в правах, те обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой оградить их семью от вмешательства.