Власти Москвы подадут иск об ограничении прав родителей пятилетней девочки, которая с рождения живёт в больнице

Органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родительских прав в отношении матери и отца пятилетней девочки, которая с момента своего рождения живёт в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», сообщает департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

Представители ведомства отметили, что иск будет подан, так как родители девочки до сих пор не забрали её из медицинского центра — несмотря на то, что решение суда, которое обязало их это сделать, вступило в силу в ноябре. В рамках иска будет подано ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении ребёнка и родителей.

«Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы обеспокоен судьбой девочки. В центр направлены специалисты опеки и попечительства, а также психолог, который будет заниматься с ребёнком каждый день. Департамент заинтересован в том, чтобы права ребёнка были соблюдены в полном объёме, и держит ситуацию на контроле», — отметили представители ведомства.

Власти Москвы не исключили, что «в случае выявления дополнительных обстоятельств» подадут иск о лишении матери и отца девочки родительских прав.

Накануне из материала издания «Медуза» стало известно, что в частном перинатальном медцентре Москвы пять лет — с рождения и до сих пор — живёт девочка. Сразу после родов она попала в реанимацию, но вскоре пошла на поправку и совершенно здорова, однако родители считают её тяжелобольной и отказываются забирать домой, годами оплачивая многомиллионные счета из клиники. Девочка растёт в изоляции от общества, она ни разу не покидала больницу. Уже год в курсе происходящего соцслужбы и детский омбудсмен, но с этой ситуацией они ничего сделать не могут, заявляя, что формально родители исполняют свои обязанности.