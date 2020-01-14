Органы опеки попросили закрыть процесс по делу девочки, прожившей пять лет в больнице

Органы опеки Москвы попросили закрыть процесс по делу об ограничении прав родителей пятилетней девочки, которые оплачивали её пребывание в клинике «Мать и дитя» всю её жизнь, со ссылкой на адвоката матери ребёнка Татьяны Максимовой Ольгу Лукманову пишет «Коммерсантъ».

«Органы опеки просят сделать процесс закрытым. Мы против — мы за открытое и объективное рассмотрение», — сказала Лукманова по итогам закрытого досудебного разбирательства.

По словам адвоката, родители продолжают оплачивать лечение своего ребёнка, но сами не знают, какой у девочки диагноз, так как «медцентр не представил документов о диагнозе». Она пояснила, что родители верили врачам на слово, что ребёнок болен, так как сами не являются специалистами. По словам адвоката, родственники девочки посещают её в медцентре.

По мнению представителей органов опеки, договор родителей с медицинским центром на оказание платных медуслуг расторгнут, рассказала адвокат.

«Мы запросили у органов опеки данную информацию. Но он не расторгнут. Родители продолжают платить», — сказала она.

Заседание по существу назначено на 28 января.

Напомним, 9 декабря «Медуза» опубликовала историю девочки, которая с рождения, более пяти лет, живёт в перинатальном центре «Мать и дитя». Её пребывание в клинике — около 1 млн рублей в месяц — оплачивал отец, так как мать считает, что девочка нездорова, что противоречит мнению врачей. Гендиректор центра Марк Курцер заявил журналистам, что ребёнок не нуждается в пребывании в стационаре. В марте 2019 года клиника выписала девочку из стационара, а в ноябре суд обязал родителей забрать ребёнка, однако тогда этого не сделали: судебные приставы сообщили, что предписание суда не может быть выполнено, так как мать девочки легла в больницу.