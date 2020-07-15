Суд отпустил гендиректора «Титановой долины» из СИЗО под залог в 2,5 млн рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение отпустить генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова из СИЗО под залог в 2,5 миллиона рублей, пишет E1.ru.

Суд счёл содержание под стражей нецелесообразным, хотя прежде отказывал подсудимому в домашнем аресте. Судья отметила, что теперь обстоятельства изменились.

«Сведения об оказании Кызласовым давления на участников уголовного судопроизводства в суд не представлены. Оснований полагать, что он продолжит заниматься преступной деятельностью или скроется, у суда нет», — объявила судья.

Также она сообщила, что следователи отчитались о том, что сбор доказательств по делу завершён, и расследование находится на финальной стадии.

Напомним, сотрудники ФСБ арестовали гендиректора «Титановой долины» в феврале 2020 года в «Высоцком». Его обвиняют в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. По этому делу также задержан бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который обвиняется в посредничестве при получении взятки.