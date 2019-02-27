Суд отказался отдать «Рифею» вывоз мусора в Екатеринбурге

Сегодня 17-й арбитражный апелляционный суд отказался отменять решение Министерства ЖКХ Свердловской области о выборе регионального оператора по вывозу мусора в Восточном округе с центром в Екатеринбурге, со ссылкой на картотеку суда пишет Znak.com. Апелляционная жалоба компании «Рифей», аффилированной с бизнесменами Алексеем Бобровым и Артёмом Биковым, была оставлена без удовлетворения.

Напомним, «Рифей» пытался оспорить результаты выбора регоператора по Южному округу, где право вывозить мусор получило ЕМУП «Спецавтобаза», с осени 2018 года: компания через суд пыталась запретить ЕМУП «Спецавтобаза» заключать контракты с жителями города на вывоз мусора. Однако данная обеспечительная мера была сначала принята судом, но затем отменена. В декабре 2018 года Арбитражный суд Свердловской области отказал «Рифею» в иске.

«Рифей» является региональным оператором в Северном округе Свердловской области, где установлен один из самых высоких тарифов на вывоз ТБО в рамках мусорной реформы. Кроме того, жители северных городов массово жалуются на ошибки в квитанциях, которые пришли за январь: в частности, по данным администрации Нижнего Тагила, на начисления «Рифея» в городе пожаловались около 50 тысяч жителей.