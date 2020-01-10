Суд отказал уволенному за пьяную езду начальнику полиции Качканара в восстановлении на службе

Качканарский городской суд отказал в удовлетворении иска бывшего начальника полиции Качканара Дениса Сизова к ГУ МВД по Свердловской области о восстановлении на службе.

Напомним, 2 ноября 2019 года подполковник Сизов был остановлен нарядом ДПС по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Эту информацию позже подтвердил представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. На время проверки Сизов был отстранён от выполнения обязанностей. Через несколько дней в соцсетях Сизов пояснил, что его остановили сотрудники спецроты ГИБДД и зафиксировали превышение допустимого содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области АН «Между строк» пояснили, что по итогам проверки Сизов был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Как сообщается на сайте суда, Сизов обратился с иском «о восстановлении на государственной службе в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным» в начале декабря 2019 года.

Получить комментарий от самого Сизова не удалось.